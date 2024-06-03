Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 3 июня 2024Забота о себе

У ребенка распознали смертельный диагноз по шаркающей походке

The Sun: пятилетний мальчик начал сильно хромать и оказался болен раком почки

Фото: PxHere

У пятилетнего Джека распознали смертельный диагноз через несколько недель после того, как мать ребенка заметила изменения в его походке. Историю маленького мальчика опубликовало издание The Sun.

Мать пятилетнего британца Сара впервые заметила, что ее сын начал сильно хромать, в январе 2024 года — он возвращался из детского сада, шаркая. После мальчик начал жаловаться на боли в ногах, поэтому она отвела его к педиатру. Сперва врач заподозрил у ребенка вирусную инфекцию. «Но к концу января его боль усилилась, поэтому я два дня подряд возила его в отделение неотложной помощи. В первый раз мне сказали, что все в порядке и нужно просто дать ему ибупрофен. Но во второй визит ему сделали анализ крови, потом нас отправили в другую больницу на анализы и УЗИ», — вспоминает женщина.

1 февраля МРТ обнаружило у ребенка опухоль над правой почкой, и 15 февраля после биопсии ему диагностировали агрессивную нейробластому четвертой стадии. В основном эта форма рака поражает именно детей в возрасте до пяти лет. Теперь Джеку предстоит пройти курс химиотерапии и лучевой терапии, а после — операцию по удалению опухоли и трансплантацию стволовых клеток. В случае успеха его шансы на выживание составляют от 40 до 50 процентов, однако в случае рецидива его шансы уменьшатся до 5 процентов.

Материалы по теме:
«Я для тебя вальс станцую, только не умирай» Маленькая Злата дала маме обещание, что сможет ходить. Ей нужна ваша помощь
«Я для тебя вальс станцую, только не умирай»Маленькая Злата дала маме обещание, что сможет ходить. Ей нужна ваша помощь
22 июня 2021
«Отказаться от своего ребенка? Никогда!» Сему спасет срочная операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь.
«Отказаться от своего ребенка? Никогда!»Сему спасет срочная операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь.
6 июля 2021

Теперь Сара собирает деньги на лечение, недоступное в Великобритании, — для него нужно будет несколько раз посетить врачей в США. «Наш прекрасный мальчик был здоровым, счастливым пятилетним ребенком, беззаботно бегавшим, как все дети. Он заслуживает того, чтобы прожить счастливую, здоровую, долгую жизнь», — написала она на краудфандинговой странице, где ведет сбор средств.

Ранее британка Антония Рубио приняла за аллергию на макияж симптомы смертельной болезни — рака щитовидной железы. Сначала у Рубио возникла красная сыпь на лице, затем произошли несколько приступов анафилактического шока.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах. США угрожали Тбилиси последствиями в случае его принятия

      Хайди Клум снялась с обнаженной грудью в честь 51-летия

      Феномен успеха Тейлор Свифт объяснили

      Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

      Мизулина сравнила выступление Бузовой в откровенном наряде с «голой вечеринкой»

      В России спрогнозировали цены на клубнику и черешню

      В России объяснили задачи спецназа «Ахмат» в Харьковской области

      Россиянка устроила пьяный дебош в самолете и напала на бортпроводника

      Правая рука Кадырова напомнил депутату Думы об обязанностях православной женщины

      Порье сломал нос в бою с Махачевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше