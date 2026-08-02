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13:29, 2 августа 2026 (обновлено: 13:30, 2 августа 2026)Бывший СССР

В Армении назначили премьер-министра

Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Dmitry Astakhov / Sputnik / AP

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о повторном назначении действующего премьера Никола Пашиняна на должность. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьером страны», — говорится в сообщении.

Ранее правительство Армении ушло в отставку в день первой сессии парламента нового созыва. Как уточнил Пашинян, такая процедура предусмотрена конституцией страны.

Ранее в Армении прошли парламентские выборы. По итогам голосования партия армянского премьера «Гражданский договор» набрала 49,81 процента голосов. Второе место заняла партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, она набрала 23,29 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с результатом 9,94 процента.

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