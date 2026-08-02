В Минобороны раскрыли количество сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: За сутки силы ПВО сбили 1158 беспилотников и шесть авиабомб ВСУ

За сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 1158 беспилотников самолетного типа и шесть авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что с начала специальной военной операции уничтожены свыше 195 тысяч беспилотников. Кроме того, российские войска уничтожили 673 самолета и 284 вертолета ВСУ.

Ранее стало известно, что атаке беспилотников подверглась Башкирия, расположенная в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Как рассказал глава региона Радий Хабиров, один из беспилотников сбили над промзоной Уфы, после чего начался пожар.