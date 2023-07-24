Президент Путин подписал закон о запрете смены пола в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на смену пола в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан. В частности появляется новая статья, которая запрещает проводить медицинские вмешательства и применять лекарства, направленные на смену пола. Уточняется, что запрет не касается вмешательств, которые связаны с лечением врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Решение о подобных вмешательствах будут принимать комиссии в тех медицинских организациях, которые подведомственны Минздраву России.

Помимо того, закон устанавливает, что смена пола одного из супругов будет являться основанием для прекращения брака. Также граждане, сменившие пол, не смогут усыновлять детей, а также оформлять над ними опеку.

14 июля Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время проработки текста законопроекта были сделаны все необходимые оговорки, поэтому опасения экспертов из-за принятого закона являются чрезмерными.