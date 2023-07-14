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12:50, 14 июля 2023Россия

В Кремле прокомментировали принятый Думой закон о трансгендерах

Представитель Путина Песков: опасения из-за закона о трансгендерах являются чрезмерными

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Опасения экспертов из-за принятого Госдумой закона о трансгендерах, запрещающего смену пола без медицинских показаний, являются чрезмерными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле отметили, что во время проработки текста законопроекта, были сделаны все необходимые «оговорки».

«Все эти обращения были экспертно проработаны в Думе. И на эти вопросы были даны ответы. Поэтому в данном случае какие-то опасения, наверное, чрезмерны», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола, кроме случаев лечения врожденных аномалий и ряда заболеваний. Предполагается, что принятие закона о запрете смены пола в России защитит жителей страны и, в частности, детей.

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    Марк Леонов
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