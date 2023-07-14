Госдума приняла закон о запрете смены пола

Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола, кроме случаев лечения ряда заболеваний у детей. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Володин заявил, что принятие закона о запрете смене пола в России защитит жителей страны и, в частности, детей. Спикер Госдумы назвал смену пола путем, который ведет к вырождению нации и счел это недопустимым для России.

«Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 года) 1 миллион 640 тысяч, среди которых 1 миллион 300 тысяч взрослых (0,5 процента взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4 процента всех детей США в возрасте 13-17 лет)», — написал российский политик.

Во втором чтении законопроект приняли в 13 июля, в первом — 14 июня. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций.