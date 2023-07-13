Госдума приняла законопроект о запрете смены пола

Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете смены пола

Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, который запрещает проведение операций по смене пола. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Дума, в частности, приняла поправки, согласно которым изменившие пол россияне не могут быть усыновителями или опекунами. Помимо этого, депутаты поддержали поправку об аннулировании брака в случае, если одному из супругов проведут операцию по смене пола.

Законопроект предлагает дополнить новой статьей закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и запретить проводить медицинские вмешательства, а также принимать лекарства, направленные на смену пола. Такой запрет не касается вмешательства врачей, которое связано с лечением врожденных аномалий и пороков развития. Также операции по смене пола, как следует из проекта, можно будет проводить при лечении генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола 14 июня. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций.

Впоследствии стало известно, что законопроект о запрете операций по смене пола захотели дополнительно согласовать, так как он вызвал большое число разногласий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля отсутствует позиция насчет инициативы Госдумы о запрете операций по смене пола.