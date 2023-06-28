Законопроект о запрете операций по смене пола направят на допсогласование

«Ъ»: законопроект о смене пола могут направить на допсогласование в профильные ведомства

Законопроект о смене пола, не связанный с лечением врожденных физических аномалий, после принятия в первом чтении в середине июня может быть отправлен на дополнительное согласование в профильные ведомства. Об этом сообщил источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией.

По его информации, второе чтение проекта должно было состояться на этой неделе, однако документ вызвал большое число разногласий, из-за чего на Совете Госдумы в среду, 28 июня, вероятно, будет принято решение отправить его на согласование, тем самым сняв с повестки.

«Он подготовлен без всяких консультаций с психиатрами. Мы видим попытку регулировать вопросы, связанные с наукой, медициной, непрофессионалами-законодателями — без обсуждения, без общественных слушаний, а просто с наскока по политическим мотивам», — считает исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации Любовь Виноградова.

Она сообщила, что в России 0,5 процента людей живут с «настоящей трансгендерностью» с детства, из-за чего фиксируются депрессии и самоповреждения. По мнению Виноградовой, среди тех, кто хочет сменить пол, есть и те, у кого диагностированы тяжелые психические расстройства. Для работы с такими пациентами созданы специальные комиссии из психиатров, психологов и сексологов, подчеркивает специалист и добавляет, что психиатры не поддерживают «запрет на медицинскую помощь» людям, кому врачи поставили диагноз «транссексуализм».

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола 14 июня. Парламентарии предлагают запретить медработникам проводить операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей, а ЗАГСам — запретить вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. По словам Володина, в окончательной редакции документ может быть принят в весеннюю сессию.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.