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16:49, 14 июня 2023Россия

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», — сказано в документе.

Согласно законопроекту, медработникам запретят проводить операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей, а ЗАГСам будет запрещено вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что смена пола в России недопустима наравне с «ЛГБТ-историями», подчеркнув, что такая позиция является ключевой.

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