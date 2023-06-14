Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о запрете операций по смене пола

Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете операций по смене пола в России, сообщает ТАСС.

Члены комитета на заседании в среду, 14 июня, рекомендовали депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете подобных операций, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей.

Кроме того, согласно законопроекту, ЗАГСам будут запрещать вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.

В свою очередь, замглавы Минздрава России Олег Салагай отметил, что ведомство предлагает обсудить дополнительные поправки при подготовке законопроекта о запрете операций по смене пола ко второму чтению. По его словам, это важно для обеспечения доступности медицинской помощи для граждан с соответствующими заболеваниями.

1 июня член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева выразила опасения из-за возможного запрета смены пола по показаниям.

Правозащитница в беседе с «Лентой.ру» пояснила, что процесс получения одобрения на операцию по смене пола разрабатывался годами и устроен таким образом, чтобы выбрать только тех, кто имеет врожденную аномалию и для кого подобное медицинское вмешательство является жизненно необходимым.

30 мая стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, который запрещает врачам проводить операции по смене пола у человека за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Более того, согласно инициативе, ЗАГСы не смогут вносить изменения в записи актов гражданского состояния в случае, если человек предоставил медицинскую справку о смене пола.

Подчеркивалось, что законопроект уже подписали председатель Госдумы Вячеслав Володин, все лидеры думских фракций, а также большинство вице-спикеров нижней палаты.