В СПЧ раскритиковали идею о запрете смены пола хирургическим путем

Член СПЧ Меркачева выразила опасения из-за возможного запрета смены пола по показаниям

Разработанный в Госдуме законопроект о запрете операций по смене пола для взрослых ограничивает доступ части населения к нужной медицинской помощи и ставит под угрозу многолетнюю научную базу, считает член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Правозащитница рассказала «Ленте.ру», почему новый проект закона ограничивает часть граждан в их правах.

Меркачева объяснила, что процесс получения одобрения на операцию по смене пола разрабатывался годами и устроен таким образом, чтобы выбрать только тех, кто имеет врожденную аномалию и для которых подобное медицинское вмешательство является жизненно необходимым.

«У нас в России получить разрешение на такую операцию очень сложно. Одного желания человека сменить пол недостаточно. Проводилась специальная экспертиза в несколько этапов. Люди тратили на это так много времени, что, если бы их желание было бы надуманным, то оно бы испарилось. В основном разрешение на такую операцию получали те, кто был по-своему уникальным. У таких людей это больше чем психологическая составляющая», — объяснила она.

Люди, которые меняли пол, говорили, что это в среднем занимало от трех до семи лет как минимум, а у многих — полжизни Ева Меркачева член Совета по правам человека (СПЧ)

При этом она подчеркнула, что с теми, кто изъявлял желание сменить пол, проводилась серьезная работа с привлечением психиатров и психологов. По словам правозащитницы, тем, кто «запутался», специалисты помогали найти себя, избегая хирургического вмешательства, причем, как отметила Меркачева, таких людей «старались максимально долго удерживать от любых медицинских вмешательств, даже от назначения лекарств».

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что те, кому эта операция одобряется, составляют совсем небольшую группу людей. Тем не менее, лишая их возможности сделать необходимую для физического и психического здоровья операцию, мы лишаем их права на получение медицинской помощи, объяснила эксперт.

«Если это диагноз, который установлен медицинским сообществом, то есть не одним экспертом, то, получается, таким законопроектом мы можем лишить человека доступа к высококачественной специализированной медицинской помощи. Эти люди будут вынуждены уезжать в другие страны, чтобы им там проводили операцию, либо, когда эти люди осознают свои проблемы и поймут, что справиться с ними не могут, будут выбирать радикальные способы», — рассказала правозащитница.

Система, которая существовала, защищала от необдуманных решений, то есть не было ситуаций, когда человеку, которому внезапно пришло в голову сменить пол, сразу же делают операцию: все было предусмотрено. Я считаю, что у нас все было прекрасно и достойно, эта система, все то, к чему мы пришли, — все это нарабатывалось десятилетиями. Зачем нивелировать все достижения науки, медицины и психиатрии? Ева Меркачева член Совета по правам человека (СПЧ)

Ранее стало известно, что в Государственной Думе подготовили законопроект, который запрещает врачам проводить операции по смене пола у человека за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Более того, согласно инициативе, ЗАГСы не смогут вносить изменения в записи актов гражданского состояния в случае, если человек предоставил медицинскую справку о смене пола.

Сообщалось, что законопроект уже подписан председателем Госдумы Вячеславом Володиным, всеми лидерами думских фракций, а также всеми вице-спикерами нижней палаты.

В апреле глава Минюста Константин Чуйченко сообщил о подготовке запрета смены пола в документах без сопутствующей хирургической операции. По его словам, подобная инициатива станет одним из шагов по закреплению в российском законодательстве традиционных ценностей, а также предотвратит недопустимые законодательные коллизии.