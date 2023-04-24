Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:07, 24 апреля 2023Россия

Минюст объявил о подготовке запрета смены пола в паспорте

Глава Минюста Чуйченко заявил о подготовке запрета смены пола в паспорте

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил о подготовке запрета смены пола на бумаге — в паспорте. Слова главы ведомства приводит ТАСС.

По заявлению Чуйченко, подобная инициатива является одним из шагов по закреплению в российском законодательстве традиционных ценностей. Кроме того, по словам главы Минюста, из-за смены пола в паспорте возникает ряд недопустимых законодательных коллизий.

«Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять?» — отметил он.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022

Саму возможность смены пола в паспорте Чуйченко назвал несоответствующей конституционным приоритетам России.

Ранее Роскомнадзор утвердил приказ с критериями определения пропаганды ЛГБТ и смены пола. Приказ вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Названы технические характеристики упавшего в Подмосковье дрона
ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне Украины
Умер худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров
Назван соперник младшего брата Емельяненко в дебютном бою в ММА
В Госдуме высказались о введении дополнительного налога для иноагентов
Медведев назвал Польшу бесконечно враждебным для России образованием
Стал известен победитель турнира по поеданию хинкали в Москве
Губернатор Севастополя привел подробности отбитой атаки надводных дронов
Голикова заявила о повышении продолжительности жизни в России в 2023 году
Воля подколол Урганта из-за его шоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.