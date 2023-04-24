Минюст объявил о подготовке запрета смены пола в паспорте

Глава Минюста Чуйченко заявил о подготовке запрета смены пола в паспорте

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил о подготовке запрета смены пола на бумаге — в паспорте. Слова главы ведомства приводит ТАСС.

По заявлению Чуйченко, подобная инициатива является одним из шагов по закреплению в российском законодательстве традиционных ценностей. Кроме того, по словам главы Минюста, из-за смены пола в паспорте возникает ряд недопустимых законодательных коллизий.

«Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять?» — отметил он.

Саму возможность смены пола в паспорте Чуйченко назвал несоответствующей конституционным приоритетам России.

Ранее Роскомнадзор утвердил приказ с критериями определения пропаганды ЛГБТ и смены пола. Приказ вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.