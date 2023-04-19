Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 19 апреля 2023Россия

Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ

Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ и смены пола

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор утвердил приказ с критериями определения пропаганды ЛГБТ и смены пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, сайты будут включать в реестр запрещенных за публикацию данных, вызывающих интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, а также информации, которая направлена на «убеждение в привлекательности» подобных отношений, формирующая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, под запретом окажутся ресурсы, публикующие материалы о преимуществах смены пола, а также распространяющие данные с изображением и описанием нетрадиционных сексуальных отношений.

Приказ вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее в отношении двух российских онлайн-кинотеатров были составлены первые протоколы за нарушение полного запрета пропаганды ЛГБТ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Украина подтвердила получение системы ПВО Patriot
В МИД России заявили о перерождении киевского режима в неонацистскую диктатуру
Венгрия утвердила список запрещенных товаров из Украины
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.