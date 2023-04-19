Роскомнадзор утвердил критерии пропаганды ЛГБТ и смены пола

Роскомнадзор утвердил приказ с критериями определения пропаганды ЛГБТ и смены пола. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, сайты будут включать в реестр запрещенных за публикацию данных, вызывающих интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, а также информации, которая направлена на «убеждение в привлекательности» подобных отношений, формирующая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, под запретом окажутся ресурсы, публикующие материалы о преимуществах смены пола, а также распространяющие данные с изображением и описанием нетрадиционных сексуальных отношений.

Приказ вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее в отношении двух российских онлайн-кинотеатров были составлены первые протоколы за нарушение полного запрета пропаганды ЛГБТ.

