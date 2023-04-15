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12:16, 15 апреля 2023Интернет и СМИ

Российские видеосервисы получили протоколы от РКН за нарушение закона о ЛГБТ

РБК: Роскомнадзор выдал онлайн-кинотеатрам первые протоколы за нарушение закона о ЛГБТ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В отношении двух российских онлайн-кинотеатров составлены первые протоколы за нарушение полного запрета пропаганды ЛГБТ. Об этом РБК сообщили в Роскомнадзоре.

Речь идет о видеосервисах Movix и Peers.TV. Им выданы административные протоколы за правонарушение, совершенные юридическими лицами, подпадающие под действие статьи 6.21.2. КоАП («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).

Нарушителям грозит штраф от одного до четырех миллионов рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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Любовь Ширижик
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