Российские видеосервисы получили протоколы от РКН за нарушение закона о ЛГБТ

РБК: Роскомнадзор выдал онлайн-кинотеатрам первые протоколы за нарушение закона о ЛГБТ

В отношении двух российских онлайн-кинотеатров составлены первые протоколы за нарушение полного запрета пропаганды ЛГБТ. Об этом РБК сообщили в Роскомнадзоре.

Речь идет о видеосервисах Movix и Peers.TV. Им выданы административные протоколы за правонарушение, совершенные юридическими лицами, подпадающие под действие статьи 6.21.2. КоАП («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).

Нарушителям грозит штраф от одного до четырех миллионов рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.