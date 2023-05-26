В Госдуме назвали недопустимой смену пола в России

Депутат ГД Хамзаев: смена пола в России в той же мере недопустима, что и «ЛГБТ-истории»

Смена пола в России недопустима наравне с «ЛГБТ-историями». Такое мнение выразил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости, комментируя законопроект о запрете смены пола.

Подобную позицию он назвал ключевой. «Есть правильная позиция, она ключевая: смена пола в нашей стране также недопустима как ЛГБТ-истории», — заявил Хамзаев.

Он добавил, что у каждого депутата должна быть возможность поддержать этот законопроект, который в настоящее время пока дорабатывается. По мнению Хамзаева, лучше, если он будет внесен коллективно, как это произошло с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

В апреле глава Минюста Константин Чуйченко сообщил о подготовке запрета смены пола в документах без сопутствующей хирургической операции. По его словам, подобная инициатива станет одним из шагов по закреплению в российском законодательстве традиционных ценностей, а также предотвратит недопустимые законодательные коллизии.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.