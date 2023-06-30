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12:31, 30 июня 2023Россия

В Кремле прокомментировали инициативу Госдумы о запрете смены пола

Песков: у Кремля отсутствует позиция насчет инициативы Госдумы о запрете смены пола

Фото: Luiz Rogério Nunes / Unsplash

У Кремля отсутствует позиция насчет инициативы Госдумы о запрете операций по смене пола. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых [операция] необходима по медицинским показаниям. Все остальное — пока я не готов говорить о какой-то позиции», — заявил он.

Песков уточнил, что в парламенте происходят экспертные обсуждения этой инициативы и комментировать ее преждевременно.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола 14 июня. Позже источник «Коммерсанта» сообщил, что законопроект может быть отправлен на дополнительное согласование в профильные ведомства.

Парламентарии предлагают запретить медработникам проводить операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей, а ЗАГСам — запретить вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.

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    Варвара Родикова
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