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18:08, 25 июля 2023Интернет и СМИ

В Госдуме прокомментировали закон о запрете регистрации с иностранной почты

Хинштейн: пользователям «Госуслуг» не нужно будет менять почтовый адрес на российский

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в случае дальнейшего принятия поправок к законам «Об информации» и «О связи», запрещающих регистрацию на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты, тем, у кого уже есть аккаунт на портале «Госуслуг», не придется менять почтовый адрес. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

«Закон не имеет обратной силы. Те, кто зарегистрировался ранее, сохраняют свой доступ», — объяснил Хинштейн. Он отметил, что это правило коснется и пользователей «Госуслуг».

Депутат добавил, что поправки коснутся только тех интернет-ресурсов, где есть регистрация пользователей. «Для доступа, например, на "Яндекс" регистрации не требуется», — уточнил Хинштейн.

25 июля Госдума приняла поправки к законам «Об информации» и «О связи», согласно которым россияне не смогут зарегистрироваться на российских ресурсах, используя почтовый ящик зарубежных компаний. Для регистрации можно будет использовать номер мобильного телефона, аккаунт на портале «Госуслуги», данные Единой биометрической системы или российскую электронную почту. Изменения могут вступить в силу 1 декабря 2023 года.

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    Мария Большакова
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