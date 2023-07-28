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11:32, 28 июля 2023Интернет и СМИ

Совфед одобрил запрет регистрации на сайтах с иностранной почты

Совфед одобрил закон, запрещающий регистрацию на сайтах с иностранной почты

Фото: Unsplash

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, с 1 декабря 2023 года на российских сайтах нельзя будет регистрироваться через иностранную почту или аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например, Google или Apple ID. Для регистрации нужно будет использовать российскую почту, аккаунт на портале «Госуслуги», номер мобильного телефона или данные Единой биометрической системы.

26 июля сообщалось, что Госдума приняла закон, запрещающий использовать иностранную почту, в третьем чтении. Депутат Александр Хинштейн, комментируя документ, заявил, что тем, у кого уже есть аккаунт на российских сайтах, не придется менять почтовый адрес. Он подчеркнул, что закон не имеет обратной силы.

Законопроект о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной почты был внесен в Госдуму 25 июля. С инициативой выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, эта мера позволит обеспечить дополнительные гарантии сохранности персональных данных россиян.

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    Евгения Наумова
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