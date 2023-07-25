Предложение запретить регистрацию на сайтах с иностранной почты объяснили

Депутат Горелкин заявил о необходимости запрета регистрации на сайтах с иностранной почты

Автор законопроекта о запрете регистрации на российский сайтах с использованием иностранной электронной почты, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Лентой.ру» назвал цель инициативы.

По словам парламентария, эта поправка вводит требование к российским сайтам и приложениям исключить возможность авторизации при помощи зарубежных сервисов.

«Мы считаем, что идентификатор российских пользователей должен быть привязан к российскому номеру телефона, электронной почте в доменах .ru и .рф, «Госуслугам» или биометрии. В сложившихся геополитических условиях необходимо минимизировать зависимость российских пользователей от зарубежных сервисов, что обеспечит дополнительные гарантии сохранности персональных данных», — высказался Горелкин.

Он также заметил, что закон не имеет обратной силы. Это означает, что российские сайты не должны будут заставлять уже зарегистрированных пользователей менять свою почту на российскую.

Ранее соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Известно, что изменения могут вступить в силу с 1 декабря текущего года.

