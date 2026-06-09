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16:26, 9 июня 2026Интернет и СМИ

Госдума приняла закон об авторизации через российскую почту

Госдума приняла закон об авторизации пользователей на сайтах через российскую почту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anna Svet / Shutterstock / Fotodom

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об авторизации пользователей на сайтах через российскую почту. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, пользователи могут авторизоваться на сайтах, используя российский номер телефона, единую биометрическую систему, портал «Госуслуги» или другой информационный ресурс, принадлежащий гражданину России или российской компании.

Также законопроект предусматривает наказание в виде штрафа для владельцев российских интернет-ресурсов, которые нарушают правила авторизации. Для граждан его размер составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для компаний — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в двух чтениях законопроект о введении детских сим-карт. В документе отмечается, что родители могут сообщить оператору связи о том, что передают несовершеннолетнему абоненту оформленный на них номер телефона.

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