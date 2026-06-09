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14:42, 9 июня 2026Интернет и СМИ

В России одобрили введение детских сим-карт

Госдума приняла законопроект об особых правилах использования сим-карт несовершеннолетними
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom  

Госдума одобрила законопроект о введение в России детских сим-карт. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий особые правила использования сим-карт несовершеннолетними абонентами. В документе отмечается, что родители или законные представители ребенка могут уведомить оператора связи о том, что передают несовершеннолетнему свой номер. При этом необходимо указать возраст подопечного.

Уточняется, что мера была принята для борьбы с мошенническими схемами, а также для того, чтобы ограничить детей от противоправного контента.

Правила оказания услуги, связанной с детскими сим-картами, позднее установит правительство.

О том, что в России появятся детские сим-карты, в ноябре 2025 года заявлял министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, благодаря такой мере родители, среди прочего, смогут получать данные о местоположении своих детей.

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