В России появятся детские сим-карты

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в России появятся детские сим-карты. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом», — сказал Шадаев. По словам министра, благодаря таким сим-картам родители смогут получать данные о местоположении детей по запросу без судебных решений.

Глава Минцифры также рассказал о еще одном нововведении. Он отметил, что пожилые россияне смогут назначить на портале «Госуслуги» доверенное лицо, у которого будет возможность получить доступ к их местоположению без решения суда или подачи официального заявления.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что детские сим-карты необходимы для защиты от мошенников. Он предложил разработать возможность, чтобы телефон ребенка работал только с проверенными контактами и сайтами, а при подозрительных звонках уведомление автоматически поступало бы родителям.

Перед этим в МВД России предупредили о новой легенде мошенников, связанной с сим-картами. Уточнялось, что злоумышленники звонят гражданам и заявляют, что их номер якобы временно заблокирован или же он подлежит перерегистрации из-за превышения лимита сим-карт.

    Все новости