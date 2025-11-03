Интернет и СМИ
15:49, 3 ноября 2025

В России захотели разработать детский режим сим-карт с одной целью

Сенатор Шейкин предложил разработать детский режим сим-карт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В России захотели разработать детский режим сим-карт с одной целью — для защиты от мошенников. С инициативой выступил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, передает ТАСС.

Сенатор предложил разработать возможность, чтобы телефон ребенка работал только с проверенными контактами и сайтами, а при подозрительных звонках уведомление автоматически поступало бы родителям.

«Чтобы защитить детей от мошенников и киберрисков, необходимо идти дальше технических фильтров», — обозначил Шейкин.

Ранее россиян предупредили об актуальных схемах мошенничества. В их числе — схемы с использованием поддельных аккаунтов руководителей.

