В России захотели разработать детский режим сим-карт с одной целью

В России захотели разработать детский режим сим-карт с одной целью — для защиты от мошенников. С инициативой выступил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, передает ТАСС.

Сенатор предложил разработать возможность, чтобы телефон ребенка работал только с проверенными контактами и сайтами, а при подозрительных звонках уведомление автоматически поступало бы родителям.

«Чтобы защитить детей от мошенников и киберрисков, необходимо идти дальше технических фильтров», — обозначил Шейкин.

