Россиян предупредили об актуальных схемах мошенничества

МВД: Мошенники стали атаковать россиян через фейковые аккаунты руководителей

Мошенники стали чаще атаковать россиян с помощью поддельных аккаунтов руководителей и обратной социальной инженерии, чтобы жертва сама шла на контакт. Об актуальных схемах мошенничества предупредило управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Мошенники создают фейковые профили в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за чиновников, менеджеров и других высокопоставленных лиц. Цель — выманить средства, эксплуатируя доверие к власти. Человека убеждают перевести деньги на "безопасный счет"», — указано в сообщении.

Отмечается, что мошенники также могут создавать различные предлоги, чтобы жертва сама вышла на связь с мошенником. Для этого они взламывают аккаунты глав различных учреждений и записывают видеосообщения с требованием выполнить «срочное поручение».

Ранее Минцифры призвало россиян до 1 ноября отказаться от лишних сим-карт. Цель меры — противодействие нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству.