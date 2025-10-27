Интернет и СМИ
В Минцифры призвали россиян отказаться от лишних сим-карт

В Минцифры призвали россиян до 1 ноября отказаться от лишних сим-карт
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Минцифры призвали россиян до 1 ноября отказаться от лишних сим-карт. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что по закону на одного гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. Речь идет как о личных сим-картах, так и о корпоративных.

В министерстве отметили, что в противном случае операторы обязаны прекратить обслуживание по всем оформленным номерам пользователей.

Цель меры — это противодействие нелегальному обороту сим-карты и телефонному мошенничеству. Хакеры, как уточняется, часто оформляют номера для подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал о вступлении с 1 сентября в силу закона, предусматривающего штрафы за передачу сим-карт третьим лицам.

