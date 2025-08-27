Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:24, 27 августа 2025Россия

Россиянам напомнили о запрете делиться сим-картами с сентября

Депутат Немкин: С 1 сентября нельзя передавать сим-карты коллегам и друзьям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

С 1 сентября в России вступит в силу закон, предусматривающий штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Об этом ТАСС сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».

По его словам, россияне по-прежнему смогут приобретать сим-карты для своих близких родственников, однако передавать их коллегам или друзьям будет запрещено.

«Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — пояснил депутат.

Он также отметил, что за кратковременную передачу телефона с сим-картой штрафы не будут применяться — после вступления закона в силу россияне по-прежнему смогут позволить друзьям позвонить или временно подключиться к интернету.

Ранее стало известно, что в России могут начать штрафовать за передачу своего абонентского номера третьему лицу. Размер штрафа для физического лица может достигать 50 тысяч рублей, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Семья покончившего с собой подростка обвинила в его смерти ChatGPT

    В России предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября

    Раскрыто число получающих пенсию по старости досрочно россиян

    Девушка выпила 2,5 литра воды за раз и пожаловалась на ужасное последствие

    В США высказались об отношении Путина к конфликту на Украине

    Россиянам напомнили о запрете делиться сим-картами с сентября

    Уиткофф рассказал о желании Трампа сделать все возможное для завершения конфликта

    Вьетнам представил новую САУ с советской пушкой на шасси КамАЗ

    Женщина откусила пенис знакомому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости