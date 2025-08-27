Россиянам напомнили о запрете делиться сим-картами с сентября

Депутат Немкин: С 1 сентября нельзя передавать сим-карты коллегам и друзьям

С 1 сентября в России вступит в силу закон, предусматривающий штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Об этом ТАСС сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».

По его словам, россияне по-прежнему смогут приобретать сим-карты для своих близких родственников, однако передавать их коллегам или друзьям будет запрещено.

«Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — пояснил депутат.

Он также отметил, что за кратковременную передачу телефона с сим-картой штрафы не будут применяться — после вступления закона в силу россияне по-прежнему смогут позволить друзьям позвонить или временно подключиться к интернету.

Ранее стало известно, что в России могут начать штрафовать за передачу своего абонентского номера третьему лицу. Размер штрафа для физического лица может достигать 50 тысяч рублей, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки.