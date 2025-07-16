В России могут ввести штраф за передачу номера третьему лицу

Штраф за передачу номера третьему лицу может составить до 50 тысяч рублей

В России могут начать штрафовать за передачу своего абонентского номера третьему лицу. Размер штрафа для физического лица может достигать 50 тысяч рублей, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки, следует из таблицы поправок, опубликованной в думской электронной базе.

Как следует из документа, в Кодексе об административных правонарушениях может появиться новая статья 13.29.1. Согласно ей, передача физическим лицом своего абонентского номера другому человеку повлечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Штрафы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за аналогичное нарушение больше — так, ИП рискует получить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлица — от 100 до 200 тысяч рублей. При этом в документе подчеркивается, что кратковременная безвозмездная передача номера другому человеку для его личных целей считаться нарушением не будет.

Ранее стало известно, что россиян захотели штрафовать за поиск заведомо экстремистской информации.