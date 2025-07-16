Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:18, 16 июля 2025Россия

В России могут ввести штраф за передачу номера третьему лицу

Штраф за передачу номера третьему лицу может составить до 50 тысяч рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России могут начать штрафовать за передачу своего абонентского номера третьему лицу. Размер штрафа для физического лица может достигать 50 тысяч рублей, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки, следует из таблицы поправок, опубликованной в думской электронной базе.

Как следует из документа, в Кодексе об административных правонарушениях может появиться новая статья 13.29.1. Согласно ей, передача физическим лицом своего абонентского номера другому человеку повлечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Штрафы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за аналогичное нарушение больше — так, ИП рискует получить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлица — от 100 до 200 тысяч рублей. При этом в документе подчеркивается, что кратковременная безвозмездная передача номера другому человеку для его личных целей считаться нарушением не будет.

Ранее стало известно, что россиян захотели штрафовать за поиск заведомо экстремистской информации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту

    Друг жениха на мальчишнике элегантно отомстил невзлюбившей его невесте

    В России могут ввести штраф за передачу номера третьему лицу

    Шведский «бронепоезд» ВСУ показали на видео

    Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт на Украине

    Раскрыты подробности состояния расстрелянного российского бойца MMA

    Учительница два года занималась сексом с 14-летним школьником

    Ветеринар объяснил поведение собак и кошек во время секса их хозяев

    В России захотели вести учет домашних питомцев

    Трамп сделал заявление об американских солдатах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости