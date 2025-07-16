Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту

Россиян захотели начать штрафовать за некоторые поисковые запросы

В ближайшее время в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться новая статья, согласно которой поиск некоторой информации может обернуться для россиян штрафом. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Речь идет о статье 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним»). Размер штрафа для граждан за такое правонарушение будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: Global Look Press

Помимо этого, поправками предлагается внести изменения в статью 14.3 КоАП РФ («нарушение законодательства о рекламе»). Согласно информации из думской электронной базы, может появиться штраф за рекламу VPN-сервисов.

Статью 14.3 дополнить частью 18 следующего содержания: «Распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей» Текст поправок, рекомендуемых к принятию

Для должностных лиц штраф за это правонарушение будет больше — от 80 до 150 тысяч рублей. Самый большой штраф предполагается для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Также предлагается ввести в КоАП РФ новую статью 13.52, согласно которой штрафовать будут владельцев VPN-сервисов в том случае, если они не будут придерживаться установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Размеры штрафов будут аналогичными.

Судьба VPN в России

Еще 1 марта 2024 года в России вступил в силу закон, который запрещает популяризацию VPN-сервисов. Роскомнадзор планировал ограничивать доступ к материалам, рекламирующим такие сервисы.

В ведомстве поясняли, что к таким сервисам относятся программы, при использовании которых не ограничивается доступ к запрещенному в России контенту.

При этом глава Минцифры Максут Шадаев уточнял, что граждане не понесут никакой ответственности за использование VPN-сервисов.

Нет, не будет. Ответственности [за использование VPN] не будет Максут Шадаев глава Министерства цифрового развития

Позднее, в мае 2025 года, Минцифры сообщало о планах разработать единые правила для работы VPN в России. Тогда Шадаев отмечал рост доли трафика, проходящего через VPN, однако чиновник подчеркивал, что Роскомнадзор продолжает вести борьбу с сервисами, которые не соблюдают требования российского законодательства.

Риски использования VPN

Россиян регулярно предупреждают о рисках, с которыми они могут столкнуться при использовании VPN-сервисов. Так, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин напоминал, что VPN шифрует трафик, однако не делает пользователя полностью анонимным — сервисы могут собирать, а в дальнейшем и продавать данные о действиях пользователей.

Фото: Global Look Press

Кроме того, по словам Немкина, пользователь может столкнуться с вирусами и вредоносными расширениями, которые могут проникнуть на устройство через сторонние источники.

Аналогичного мнения придерживается и член Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Владимир Маслов.

Пользователю предлагают довериться сервису, который он зачастую не может проверить ни технически, ни юридически. Но если смотреть глубже — сама модель рынка подталкивает к агрессивной монетизации. Кто-то продает данные сразу, кто-то копит их для будущего использования Владимир Маслов член Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Кроме того, популярность VPN-сервисов привела к тому, что злоумышленники маскируют под них вредоносный код. После того, как пользователь устанавливает такое приложение, разработчики получают доступ к личным данным пользователя, в том числе к данным его банковских приложений, поделился IT-эксперт Иван Дегтярев.