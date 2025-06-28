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03:05, 28 июня 2025Интернет и СМИ

В Госдуме напомнили об опасности VPN-сервисов

Депутат Немкин заявил, что VPN могут собирать и продавать данные о пользователях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с РИА Новости напомнил, что VPN-сервисы не обеспечивают полную анонимность в сети, не защищают от фишинга или вирусов.

При этом, по его словам, VPN-сервисы сами могут собирать и продавать данные о действиях пользователей. Депутат отметил, что VPN действительно шифрует трафик, но он не делает пользователя невидимым.

Немкин отметил, что VPN не обеспечивает защиту от фишинговых атак, вирусов, вредоносных расширений или троянов, которые могут проникнуть на устройство через сторонние источники.

По мнению депутата, многие пользователи ошибочно воспринимают VPN как средство полной анонимности, из-за чего совершают серьезные ошибки: заходят в свои аккаунты через публичные VPN-сервисы, сохраняют пароли в браузере и не удаляют cookie-файлы — все эти действия сводят на нет преимущества шифрования трафика.

Ранее сообщалось, что Минцифры намерено разработать единые правила для работы VPN в России. По словам главы ведомства Максута Шадаева, доля трафика, проходящего через VPN, увеличивается, однако Роскомнадзор продолжает вести борьбу с сервисами, которые не соблюдают требования российского законодательства.

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