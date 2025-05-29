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15:16, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Минцифры выработает политику в отношении VPN

Минцифры намерено разработать единые правила для работы VPN в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Максут Шадаев

Максут Шадаев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минцифры намерено разработать единые правила для работы VPN в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Максута Шадаева.

По словам министра, доля трафика, проходящего через VPN, продолжает расти, однако Роскомнадзор продолжает вести борьбу с сервисами, которые не соблюдают требования российского законодательства. Он отметил, что в то же время под ограничения часто попадают корпоративные сервисы, которые необходимы для обеспечения работы компаний.

«Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Настало время договориться о каких-то правилах», — заявил Шадаев, отметив, что конкретные решения по этому вопросу станут известны в ближайшие полгода.

Ранее, 1 марта 2024 года, сообщалось о том, что в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. Уточнялось, что Роскомнадзор намерен ограничивать доступ к материалам, рекламирующим сервисы по обходу блокировок.

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