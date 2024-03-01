В России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. Ранее об этом сообщал Роскомнадзор.

Уточняется, что ведомство будет ограничивать доступ к материалам, рекламирующим сервисы по обходу блокировок. В Роскомнадзоре напомнили, что работа подобных сервисов запрещена на территории России.

Также в ведомстве уточнили, что к таким сервисам относятся программы, при использовании которых не ограничивается доступ к запрещенному в России контенту.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин объяснил, что, согласно этой инициативе Роскомнадзора, сервисы по обходу блокировок будут недоступны, в частности, во всех онлайн-магазинах. Речь идет о таких ресурсах, как Google Play и AppStore.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вводить наказание за использование VPN для граждан России не планируется. В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что россиянам важно объяснить, какие риски создают использование этих сервисов.

