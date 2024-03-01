Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:05, 1 марта 2024Интернет и СМИ

В России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Фото: Den Evstratov / Unsplash

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. Ранее об этом сообщал Роскомнадзор.

Уточняется, что ведомство будет ограничивать доступ к материалам, рекламирующим сервисы по обходу блокировок. В Роскомнадзоре напомнили, что работа подобных сервисов запрещена на территории России.

Также в ведомстве уточнили, что к таким сервисам относятся программы, при использовании которых не ограничивается доступ к запрещенному в России контенту.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин объяснил, что, согласно этой инициативе Роскомнадзора, сервисы по обходу блокировок будут недоступны, в частности, во всех онлайн-магазинах. Речь идет о таких ресурсах, как Google Play и AppStore.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вводить наказание за использование VPN для граждан России не планируется. В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что россиянам важно объяснить, какие риски создают использование этих сервисов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии обвинили Шольца в раскрытии разведданных. Какие секреты выдал канцлер?

      Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда

      Две роты ВСУ были уничтожены вакуумной бомбой весом полторы тонны

      Власти Киева рассказали о рубежах обороны вокруг города

      Российским водителям рассказали о больших переменах

      Жителей российского города предупредили о пяти движущихся беспилотниках

      В Белгородской области сбили беспилотник

      Сборную России по хоккею наказали за отказ от наград на турнире в Белоруссии

      Шольц объяснил нежелание Германии передать Украине ракеты Taurus

      В Британии рассказали о реакции нового главкома ВСУ на ситуацию под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше