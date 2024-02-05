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18:19, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

В России запретят популяризацию VPN-сервисов

Роскомнадзор: с 1 марта в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Фото: Unsplash

В России запретят популяризацию VPN-сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу в РФ с 1 марта.

Представители Роскомнадзора также напомнили, что работа сервисов, помогающих получить доступ к заблокированному противоправному контенту, запрещена в стране с февраля 2020 года. «VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — уточнили они.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заверил, что у российских ведомств есть все необходимые ресурсы для блокировки нелегальных VPN-сервисов. По его словам, Роскомнадзор и правоохранительные органы регулярно выявляют такие приложения и ограничивают к ним доступ.

Перед этим стало известно, сколько было заблокировано VPN-сервисов в России. Директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи Сергей Хуторцев сообщил, что с 2021 по 2023 год в стране ограничили доступ к 167 сервисам.

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      Евгения Наумова
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