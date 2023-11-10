В Госдуме высказались о возможности заблокировать все VPN-сервисы в стране

Депутат Свинцов: у РФ есть технические возможности для блокировки VPN-сервисов

У российских ведомств есть все необходимые ресурсы для блокировки нелегальных VPN-сервисов, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Безусловно, Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами регулярно выявляют VPN-сервисы и блокируют абсолютно все. Пока мне неизвестно об использовании каких-то сверхтехнологий, которые Роскомнадзор не мог бы заблокировать. При выявлении новых VPN-сервисов идет блокировка», — рассказал Свинцов.

Сохраняются только те VPN-сервисы, которые работают для специализированных юридических лиц: банков, нужд связи. Все, что для обхода запрещенного контента, — все это блокируется

Андрей Свинцов заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Ранее заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис. Политик пояснил, что многие из этих сервисов популярны у пользователей и продолжают предоставлять доступ к запрещенным на территории России ресурсам, включая ряд соцсетей.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал «Ленте.ру», что Роскомнадзор не будет блокировать ряд VPN, которые соблюдают российское законодательство. У ведомства есть перечень таких сервисов для обхода блокировок, объяснил депутат.