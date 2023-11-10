В Софведе попросили Роскомнадзор заблокировать полсотни VPN-сервисов

Сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис. Об этом он рассказал РИА Новости.

Политик пояснил, что многие из этих сервисов популярны у пользователей и продолжают предоставлять доступ к запрещенным на территории России ресурсам, включая ряд соцсетей.

По словам Шейкина, имеются все технические возможности, чтобы ограничить работу отдельных приложений. Он указал, что с 2021 года Роскомнадзор заблокировал уже почти 200 VPN-сервисов

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал «Ленте.ру», что Роскомнадзор не будет блокировать ряд VPN, которые соблюдают российское законодательство. У ведомства есть перечень таких сервисов для обхода блокировок, объяснил депутат. В то же время VPN, которые нарушают российские законы, будут блокировать, добавил парламентарий.