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19:31, 30 октября 2023Интернет и СМИ

В Госдуме рассказали о списке разрешенных VPN в России

Депутат Матвейчев: в России есть список разрешенных VPN, соблюдающих закон
Олег Матвейчев

Олег Матвейчев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Роскомнадзор не будет блокировать ряд VPN, которые соблюдают российское законодательство. У ведомства есть перечень таких сервисов для обхода блокировок, рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Насколько я знаю, сейчас действует некий список, который есть у Роскомнадзора. Это VPN, которые выполняют наше законодательство. Когда мы ограничиваем доступ к определенному контенту, например, тому же Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), то есть VPN, которые, грубо говоря, согласны с этим, которые тоже ограничивают доступ. Они находятся в особом списке, и их никто трогать не собирается», — объяснил депутат.

В то же время VPN, которые нарушают российские законы, будут блокировать, отметил парламентарий.

«Это является насущной проблемой. Мы видим, что эти украинские ЦИПсО, боты и всевозможные подразделения информационных войск устраивают бесконечные провокации, забрасывают людей фейками. Люди, к сожалению, разобраться в этом всем не могут. Для нашей же собственной безопасности все это нужно», — утверждает он.

30 октября депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев призвал отключить в России VPN-сервисы, которые позволяют пользоваться запрещенными в стране ресурсами. Такая идея возникла у него после беспорядков в Махачкале из-за прибытия рейса из Тель-Авива.

Парламентарий сказал, что заметил массовый наплыв ботов в соцсетях. Он считает, что они пытались расшатать внутриполитическую обстановку внутри республики.

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      Варвара Кошечкина
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