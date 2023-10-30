В Госдуме призвали отключить VPN после событий в Махачкале

Депутат Госдумы Хамзаев призвал отключить VPN после беспорядков в Махачкале

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев призвал отключить в России возможность использования VPN и полностью ограничить работу Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Таким мнением он поделился с РИА Новости в связи с прошедшими в Махачкале беспорядками.

По словам Хамзаева, он заметил массовый наплыв ботов в соцсетях. Депутат связал это с событиями в Махачкале, которые он описал как попытку дестабилизировать внутриполитическую обстановку Дагестана.

При этом он счел, что Telegram — не единственная площадка, где распространяется ложная информация. «Посмотрите, что смотрят люди в Instagram. Пора отключить все VPN и поставить реальный запрет на пользование этой соцсетью», — подчеркнул Хамзаев.

Депутат также рассказал, что за ночь в его соцсетях появилось множество похожих сообщений, разжигающих национальную рознь.