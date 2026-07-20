Охваченный огнем мужчина выбежал на улицу и попал на видео

В Аргентине мужчина выбежал на улицу в огне и получил ожоги 95 процентов тела

В городе Маркос-Хуарес, Аргентина, мужчина попытался зажечь сигарету и вспыхнул. Об этом сообщает Los Andes.

Жертвой инцидента стал 20-летний Исайас Баррер. Как утверждают его родные, в произошедшем виновата его девушка. Она якобы плеснула на него горючее, когда он пытался зажечь сигарету, из-за чего он моментально вспыхнул.

Охваченный пламенем Баррера выбежал на улицу, где ему на помощь пришла соседка. Женщина смогла потушить огонь, бросив на него одеяло. Этот момент попал на видео. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Он получил ожоги 95 процентов тела, и врачи не смогли его спасти.

Помимо нападения девушки, прокуратура проверяет и другую версию. Согласно ей, возгорание началось, когда Баррера чинил мотоцикл. Некоторые местные издания сообщают, что до перевода в ожоговое отделение он успел дать показания, и они не противоречат версии несчастного случая. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 31-летняя Каролина Пинто душ Сантуш получила смертельные ожоги во время религиозного ритуала. Ее охватило пламя жертвенного огня, после того как в него вылили горючее.

