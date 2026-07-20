Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 20 июля 2026Из жизни

Охваченный огнем мужчина выбежал на улицу и попал на видео

В Аргентине мужчина выбежал на улицу в огне и получил ожоги 95 процентов тела
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Маркос-Хуарес, Аргентина, мужчина попытался зажечь сигарету и вспыхнул. Об этом сообщает Los Andes.

Жертвой инцидента стал 20-летний Исайас Баррер. Как утверждают его родные, в произошедшем виновата его девушка. Она якобы плеснула на него горючее, когда он пытался зажечь сигарету, из-за чего он моментально вспыхнул.

Охваченный пламенем Баррера выбежал на улицу, где ему на помощь пришла соседка. Женщина смогла потушить огонь, бросив на него одеяло. Этот момент попал на видео. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Он получил ожоги 95 процентов тела, и врачи не смогли его спасти.

Материалы по теме:
Сожженная заживо. Как жертва поджога давала показания по делу о собственном убийстве и добилась правосудия
Сожженная заживо.Как жертва поджога давала показания по делу о собственном убийстве и добилась правосудия
20 ноября 2022
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Помимо нападения девушки, прокуратура проверяет и другую версию. Согласно ей, возгорание началось, когда Баррера чинил мотоцикл. Некоторые местные издания сообщают, что до перевода в ожоговое отделение он успел дать показания, и они не противоречат версии несчастного случая. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 31-летняя Каролина Пинто душ Сантуш получила смертельные ожоги во время религиозного ритуала. Ее охватило пламя жертвенного огня, после того как в него вылили горючее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу
    Спецпредставитель Путина рассказал о встрече с постпредом США при ООН
    Охваченный огнем мужчина выбежал на улицу и попал на видео
    В США назвали катастрофическими потери Украины в зоне СВО
    ВСУ попытались ударить по российскому региону
    В России предложили новую меру поддержки бойцов СВО
    Российский боец рассказал о способах маскировки солдат ВСУ в Славянске
    Число сбитых у Москвы БПЛА возросло до 15
    В США заявили о желании компаний вернуться в Россию
    Женщинам назвали главные ошибки во время орального секса
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok