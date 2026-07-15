Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:32, 15 июля 2026Из жизни

Пламя жертвенного огня охватило женщину

В Бразилии мужчина вылил горючее в жертвенный огонь и поджег мать троих детей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: andrey_l / Shutterstock / Fotodom  

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, 31-летняя Каролина Пинто душ Сантуш получила смертельные ожоги во время религиозного ритуала. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 13 июня в частном храме Кандомбле. Сантуш сидела на корточках перед чашей с жертвенным огнем. Вдруг стоящий рядом мужчина, муж хозяйки храма, вылил в чашу горючее. Пламя усилилось и охватило женщину. Сантуш попала в больницу с ожогами 65 процентов тела, врачи боролись за ее жизнь в течение 25 дней. Известно, что у нее осталось трое детей.

Сестра и старшая дочь Сантуш требуют справедливости и винят в случившемся мужчину с горючим. По их мнению, именно он поджег женщину. Хозяйка храма назвала произошедшее несчастным случаем. Все ключевые участники ритуала удалили свои аккаунты в социальных сетях.

Материалы по теме:
Как колдуют современные ведьмы? Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
Как колдуют современные ведьмы?Где их найти, какие бывают и на чем зарабатывают
19 декабря 2024
Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018

Кандомбле — афро-бразильская синкретическая религия, сформировавшаяся в Бразилии в XIX веке. Она объединяет духовные традиции африканских народов с элементами католицизма. Ритуалы включают музыку, танцы и подношения духам, цель которых — достижение состояния одержимости божеством.

Ранее сообщалось, что в штате Одиша, Индия, полиция нашла сожженные останки молодого мужчины Тикимы Бехеры. Его обвинили в колдовстве и сожгли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Раскрыты подробности столкновения российского флота с ВСУ в Черном море
    Россиянка описала центр Рима фразой «лежат маргинальные личности на улицах»
    В США подсчитали ущерб от программы стелс-кораблей Zumwalt
    Трамп усомнился в публикации итогов расследования об ударе по школе в Иране
    Обгоревшим на солнце россиянам дали семь советов
    Соратник бывшего премьера Венгрии ушел работать в китайский автопром
    Еще одна спортивная федерация допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
    В России заявили о фантомных болях Германии из-за Калининграда
    В России определили самый популярный люксовый автомобиль
    В России выпустили iPhone за 400 тысяч рублей с портретом Адама Кадырова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok