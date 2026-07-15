Пламя жертвенного огня охватило женщину

В Бразилии мужчина вылил горючее в жертвенный огонь и поджег мать троих детей

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, 31-летняя Каролина Пинто душ Сантуш получила смертельные ожоги во время религиозного ритуала. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 13 июня в частном храме Кандомбле. Сантуш сидела на корточках перед чашей с жертвенным огнем. Вдруг стоящий рядом мужчина, муж хозяйки храма, вылил в чашу горючее. Пламя усилилось и охватило женщину. Сантуш попала в больницу с ожогами 65 процентов тела, врачи боролись за ее жизнь в течение 25 дней. Известно, что у нее осталось трое детей.

Сестра и старшая дочь Сантуш требуют справедливости и винят в случившемся мужчину с горючим. По их мнению, именно он поджег женщину. Хозяйка храма назвала произошедшее несчастным случаем. Все ключевые участники ритуала удалили свои аккаунты в социальных сетях.

Кандомбле — афро-бразильская синкретическая религия, сформировавшаяся в Бразилии в XIX веке. Она объединяет духовные традиции африканских народов с элементами католицизма. Ритуалы включают музыку, танцы и подношения духам, цель которых — достижение состояния одержимости божеством.

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