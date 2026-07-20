Спецпредставитель Путина рассказал о встрече с постпредом США при ООН

Специальный представитель президента России по взаимодействию с международными организациями в сфере достижения целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что провел встречу с постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы встречались с [постпредом США при ООН Майком] Уолтцем и [зампостпреда США при ООН Дэн] Негреа там тоже был», — заявил спецпредставитель президента России Владимира Путина.
По словам Титова, встреча прошла в конструктивной и комфортной атмосфере. Он отметил, что стороны провели содержательную беседу, в ходе которой, в частности, обсудили вопросы, имеющие трансграничный характер в рамках достижения целей устойчивого развития.
«Есть проблемы, которые даже такая крупная, мощная страна, как США, не может решить, и они подтвердили, что они будут заинтересованы в том, чтобы ввести координацию и открыты для разговора с Россией», — отметил он.
Ранее Уолтц заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против России и продолжать поставки вооружения Киеву.