Постпред США заявил о готовности ввести новые санкции против России

Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России и вооружать Киев

Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против России и продолжать поставки вооружения Киеву. Об этом заявил постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Майк Уолтц на заседании по Украине, трансляцию вел Telegram-канал Постпредства России.

Он ответил, что США пойдут на эти меры, если «Россия продолжит игнорировать призывы к прекращению огня».

Ранее в сети опубликовали 28 пунктов мирного плана по Украине, якобы утвержденные президентом США Дональдом Трампом. Среди них — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

До этого «РБК-Украина» сообщила, что Трамп давит на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирное соглашение «прямо сейчас».

