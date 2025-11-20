Трамп потребовал от Зеленского немедленно принять мирное соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского принять мирное соглашение «прямо сейчас». Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил источник.

Так он отреагировал на публикацию Axios, в которой говорилось, что Зеленский договорился с министром армии США об «агрессивном графике» подписания сделки.

«Это означает прямо сейчас, это означает как можно быстрее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. К разработке проекта соглашения подключились спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.