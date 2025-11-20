Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:32, 20 ноября 2025Мир

Трамп потребовал от Зеленского немедленно принять мирное соглашение

Трамп потребовал от Зеленского немедленно принять мирное соглашение по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского принять мирное соглашение «прямо сейчас». Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил источник.

Так он отреагировал на публикацию Axios, в которой говорилось, что Зеленский договорился с министром армии США об «агрессивном графике» подписания сделки.

«Это означает прямо сейчас, это означает как можно быстрее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия», — заявил собеседник издания.

Ранее стало известно, что Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. К разработке проекта соглашения подключились спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В МИД России прокомментировали освобождение Купянска

    Тренер Нурмагомедова и Махачева ответил на вопрос о сравнении двух бойцов

    В Белом доме выразили уверенность в остановке конфликта на Украине

    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Силовики сообщили о потере ВСУ боеспособных сил под Купянском

    Российские компании за деньги смогут получать доступ к базам данных МВД о физлицах

    В Евросоюзе захотели ввести новые санкции против России за пределами крупных пакетов

    Умер солист группы The Shooters Уолт Элдридж

    Трамп потребовал от Зеленского немедленно принять мирное соглашение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости