Трамп одобрил новый мирный план по Украине

NBC: Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Craig Hudson / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Он уточнил, что разработкой соглашения занимались спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

По словам чиновника, план направлен на предоставление гарантий безопасности обеим сторонам конфликта в целях обеспечения прочного мира. «Он включает в себя то, что нужно Украине для долгосрочного мира», — заявил он.

Ранее стали известны детали мирного плана по Украине. Сообщалось, что он подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза. Документ также предполагает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения.

