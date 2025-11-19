Мир
22:47, 19 ноября 2025Мир

Стали известны новые детали мирного плана США по Украине

Журналист Кэролл: мирный план США по Украине подразумевает сокращение ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Журналист издания The Economist Оливер Кэрролл выяснил новые детали мирного плана США по урегулированию украинского кризиса. Об этом он написал в соцсети X.

По его сведениям, документ подразумевает сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2,5 раза. При этом ранее, отметил репортер, предполагалось снижение численности украинской армии лишь в два раза.

Кроме того, в плане прописан запрет на размещение в республике иностранных войск. Также ожидается введение ограничений на поставки Киеву дальнобойного оружия, способного достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее агентство Reuters выяснило, что разработанный в Вашингтоне мирный план по завершению украинского конфликта включает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения. «США дали понять президенту [Украины] Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять разработанный США рамочный документ», — утверждалось в публикации.

После этого издание Axios уточнило, что президент США Дональд Трамп в рамках своего нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников Киева.

