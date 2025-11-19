Раскрыто содержание мирного плана США по Украине

Reuters: План США по Украине включает отказ от территорий и вооружения

Разработанный США мирный план по завершению украинского конфликта включает отказ Украины от некоторых территорий и части вооружения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«США дали понять президенту [Украины] Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению конфликта с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения», — сказано в публикации.

Источники агентства сообщили, что предложения Соединенных Штатов по урегулированию конфликта также включают сокращение численности Вооруженных сил Украины.

19 ноября стало известно, что США разрабатывают план урегулирования конфликта на Украине, консультируясь с Россией. Отмечается, что документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

После этого Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает достичь рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине до конца месяца.