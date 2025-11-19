Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

Politico: Белый дом рассчитывает достичь соглашения по Украине до конца месяца

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает достичь рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине до конца месяца. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, администрация Трампа вскоре обнародует новый проект мирного соглашения между Россией и Украиной, который призван положить конец конфликту.

«Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что все стороны, как ожидается, согласуют рамочное соглашение о прекращении конфликта до конца этого месяца, а возможно, "уже на этой неделе"», — говорится в публикации.

Как утверждается, мирный план, состоящий из 28 пунктов, стал результатом трехдневных переговоров спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами, состоявшихся в конце октября. При этом в разработке проекта соглашения не участвовали ни представители Украины, ни ее европейские союзники.

Ранее о разработке США плана урегулирования украинского конфликта сообщил портал Axios.

