14:56, 19 ноября 2025

Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает достичь рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине до конца месяца. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, администрация Трампа вскоре обнародует новый проект мирного соглашения между Россией и Украиной, который призван положить конец конфликту.

«Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что все стороны, как ожидается, согласуют рамочное соглашение о прекращении конфликта до конца этого месяца, а возможно, "уже на этой неделе"», — говорится в публикации.

Как утверждается, мирный план, состоящий из 28 пунктов, стал результатом трехдневных переговоров спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами, состоявшихся в конце октября. При этом в разработке проекта соглашения не участвовали ни представители Украины, ни ее европейские союзники.

Ранее о разработке США плана урегулирования украинского конфликта сообщил портал Axios.

