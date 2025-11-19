Стало известно о консультациях США с Россией по разработке плана урегулирования на Украине

США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Об этом сообщает портал Axios.

«Высокопоставленный российский чиновник заявил Axios, что настроен оптимистично по отношению к плану. Пока неясно, как к нему отнесутся Украина и ее европейские сторонники», — отметил источник издания.

План вдохновлен усилиями президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, он содержит 28 пунктов.

Портал уточнил, что ключевую роль в разработке плана играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, он подробно обсудил его со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ожидания от Трампа по ситуации на Украине. «Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

