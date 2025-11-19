Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:39, 19 ноября 2025Мир

Стало известно о консультациях США с Россией по разработке плана урегулирования на Украине

Axios: США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с РФ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США разрабатывают план урегулирования на Украине, консультируясь с Россией. Об этом сообщает портал Axios.

«Высокопоставленный российский чиновник заявил Axios, что настроен оптимистично по отношению к плану. Пока неясно, как к нему отнесутся Украина и ее европейские сторонники», — отметил источник издания.

План вдохновлен усилиями президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, он содержит 28 пунктов.

Портал уточнил, что ключевую роль в разработке плана играет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, он подробно обсудил его со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ожидания от Трампа по ситуации на Украине. «Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии. Гомбожавын Занданшатар перешел на русский язык в беседе с президентом

    Россия сократила вложения в американские гособлигации

    Российские снайперы уничтожили наблюдательный пост ВСУ в ДНР

    Пожар в Японии уничтожил более 170 домов

    Стало известно о консультациях США с Россией по разработке плана урегулирования на Украине

    Офицер ВСУ оценил поведение Зеленского в отношении Путина словами «как шпана под забором»

    Россиянка описала особенности жизни в США фразой «культурный шок»

    Трамп поблагодарил Россию за голосование по резолюции по Газе

    Шестиметровый питон скрутил человека и утащил в реку

    Названы неожиданные причины снижения либидо зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости