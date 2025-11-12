Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:25, 12 ноября 2025Россия

Песков раскрыл ожидания от Трампа по урегулированию на Украине

Песков: Россия надеется на готовность Трампа помочь в урегулировании на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие ожидания есть у Москвы насчет участия американского лидера Дональда Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал CNN.

Песков подчеркнул, что Россия надеется на готовность Трампа помочь в разрешении конфликта. «Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

7 ноября Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф высказал мнение, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон. «Я полагаю, что обе стороны не доверяют друг другу. Это действительно сложная ситуация», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

    На Западе заявили о восприятии конфликта на Украине «фоновым шумом безумия»

    Банки начнут проверять на мошенничество переводы от 200 тысяч рублей через СБП

    Песков высказался о гражданах ЮАР в зоне СВО

    Жильцов многоквартирных домов обяжут создать соседские чаты в мессенджере Max

    В Британии предрекли Зеленскому крах политической карьеры

    Министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны

    Область Украины оказалась полностью отключенной от энергосистемы страны

    Мадонна задрала платье и показала в зеркале полуобнаженные ягодицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости