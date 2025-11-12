Песков раскрыл ожидания от Трампа по урегулированию на Украине

Песков: Россия надеется на готовность Трампа помочь в урегулировании на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие ожидания есть у Москвы насчет участия американского лидера Дональда Трампа в процессе урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал CNN.

Песков подчеркнул, что Россия надеется на готовность Трампа помочь в разрешении конфликта. «Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

7 ноября Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф высказал мнение, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон. «Я полагаю, что обе стороны не доверяют друг другу. Это действительно сложная ситуация», — отметил он.