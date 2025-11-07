В США назвали одно из препятствий в урегулировании украинского конфликта

Уиткофф: Отсутствие доверия усложняет урегулирование конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Я полагаю, что обе стороны не доверяют друг другу. Это действительно сложная ситуация», — сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что с подобным Вашингтон сталкивается не в первый раз, напомнив, что похожие проблемы наблюдались в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС.

Ранее Уиткофф заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно провести много технической работы, а также согласовать «протоколы безопасности» для Киева.