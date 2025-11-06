Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Уиткофф: Для урегулирования на Украине нужно провести много технической работы

Для урегулирования конфликта на Украине нужно провести много технической работы, а также согласовать «протоколы безопасности» для Киева. Такие условия разрешения кризиса назвал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ходе своего выступления на форуме America Business Forum, трансляция проходит на официальном YouTube-канале мероприятия.

«Нам предстоит проделать большую работу в отношении согласования протоколов безопасности для Украины. Также технические команды должны будут много обсудить, прежде чем к переговорам приступят руководители», — подчеркнул представитель Белого дома.

Уиткофф выразил уверенность в том, что США смогут помочь в разрешении украинского конфликта. Он допустил, что для Вашингтона этот кризис является «самым важным, что нужно урегулировать следующим».

3 ноября Трамп заявил, что сможет добиться завершения конфликта на Украине за «пару месяцев».

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пытается поддерживать конструктивные отношения и с Москвой, и с Киевом, поскольку американская сторона нацелена завершить кризис.