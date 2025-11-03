Трамп назвал срок завершения конфликта на Украине

Президент Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за пару месяцев

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине за пару месяцев.

«Я думаю, что мы с этим справимся», — подчеркнул американский лидер.

До этого Трамп назвал украинский конфликт девятой войной, которую он намерен завершить.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США пытаются поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хотят завершить конфликт. Он также отметил, что у главы Белого дома хорошие рабочие отношения с российскими и украинскими чиновниками.