Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:54, 3 ноября 2025Мир

Трамп назвал срок завершения конфликта на Украине

Президент Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине за пару месяцев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине за пару месяцев.

«Я думаю, что мы с этим справимся», — подчеркнул американский лидер.

До этого Трамп назвал украинский конфликт девятой войной, которую он намерен завершить.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США пытаются поддерживать конструктивные отношения и с Россией, и с Украиной, поскольку хотят завершить конфликт. Он также отметил, что у главы Белого дома хорошие рабочие отношения с российскими и украинскими чиновниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk

    Трамп сделал предсказание о ядерном оружии

    Россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

    Трамп раскрыл важность ядерных испытаний

    Трамп назвал перемирие в Палестине очень прочным

    Трамп прокомментировал возможность признания Палестины Нетаньяху

    В Иране уличили США в манипуляциях

    Трамп предрек одному союзнику России уход с президентского поста

    Трамп заявил об ограниченных возможностях экономического давления на Россию

    Трамп назвал срок завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости